Viele Atemwegsinfekte: Krankschreibungen seit Jahresbeginn weiter auf hohem Niveau

1 Für das erste Halbjahr meldet die Krankenkasse KKH einen Rekord an Krankschreibungen (Bild Illustration). Foto: Susann Prautsch/dpa

Schon 2023 war der Krankenstand von Erwerbstätigen hoch. Auch in diesem Jahr fehlen mehr Beschäftigte am Arbeitsplatz als noch vor der Pandemie. Die KKH Krankenkasse sieht eine besondere Ursache.











Hannover - Im ersten Halbjahr 2024 haben bundesweit weiterhin sehr viele Menschen krankheitsbedingt am Arbeitsplatz gefehlt. Nach Daten der KKH Kaufmännischen Krankenkasse lag der Krankenstand der KKH-versicherten Erwerbstätigen in den ersten sechs Monaten bei 6,5 Prozent. Im ersten Halbjahr 2019 - also vor der Pandemie - waren es 5,0 Prozent.