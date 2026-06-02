Viele Absagen für Freedom 250: Milli-Vanilli-Star Fab Morvan zieht sich von Trump-Event zurück

Milli-Vanilli-Frontmann Fab Morvan ist der nächste Künstler, der seine Teilnahme am Trump-nahen "Freedom 250"-Event zurückzieht. Er wolle sich nicht in politische Debatten hineinziehen lassen.
Beim geplanten "Freedom 250"-Konzert, das anlässlich des 250. Jahrestags der Unterzeichnung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung stattfinden soll und mit Unterstützung aus dem Umfeld der Trump-Administration organisiert wird, reißen die Absagen von Künstlern nicht ab. Immer mehr der ursprünglich angekündigten Acts ziehen sich zurück - nun auch Fab Morvan (60) von Milli Vanilli.