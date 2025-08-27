Marianne Sägebrecht ist seit Jahrzehnten Kult. Die Schauspielerin hat mit internationalen Topstars gedreht - und wollte trotzdem nicht in Hollywood Fuß fassen. Am Mittwoch feiert sie ihren 80. Geburtstag.
In über 80 Film- und Fernsehproduktionen hat Marianne Sägebrecht mitgewirkt - und sich damit als eine der markantesten deutschen Schauspielerinnen etabliert. Am 27. August feiert sie ihren 80. Geburtstag. Ihren Weg vor die Kamera fand sie Ende der 1970er-Jahre, als Filmregisseur Percy Adlon (1935-2024) ihr Talent entdeckte.