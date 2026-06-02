Viel zu kurzes Leben: Caroline Kennedy würdigt verstorbene Tochter Tatiana Schlossberg

Bei der Verleihung des JFK Profile in Courage Award hat Caroline Kennedy in ihrer Rede an ihre verstorbene Tochter Tatiana Schlossberg erinnert. Deren Leben sei erstaunlich gewesen, aber auch viel zu kurz.

Es war ein öffentlicher Moment von großer Trauer: Bei der jährlichen Verleihung des John F. Kennedy Profile in Courage Award hat Caroline Kennedy (68) eine emotionale Rede gehalten, bei der sie auch ihre Tochter Tatiana Schlossberg (1990-2025) erwähnte - mit zitternder Stimme und sichtlich gegen die Tränen ankämpfend.

"In Erinnerung behalten" Tochter Tatiana Schlossberg war am 30. Dezember 2025 im Alter von 35 Jahren nach einem Kampf gegen akute myeloische Leukämie gestorben, einer Form von Blutkrebs. In der Präsidentenbibliothek ihres Vaters John F. Kennedy (1917-1963) erinnerte Caroline Kennedy nun an deren Wirken. "Vor allem werden wir Tatiana in Erinnerung behalten, die im Vorstand dieser Bibliothek tätig war und in ihrem schönen, erstaunlichen und viel zu kurzen Leben alles verkörperte, wofür meine Eltern standen."

Die Reaktion des Publikums fiel bewegend aus: Fast 20 Sekunden lang applaudierten die mehr als 650 Anwesenden für die Verstorbene, während Kennedy ihre Fassung wiedergewann und inmitten des Applauses leise "Danke" sagte.

Neue Familienmitglieder unter den Gästen

Zu der Veranstaltung waren auch erstmals Tatiana Schlossbergs Schwiegereltern Garrett und Mary Moran gekommen. Die Verstorbene war mit dem Arzt George Moran verheiratet, aus der Beziehung stammen zwei kleine Kinder. "Dieses Jahr haben wir sogar neue Familienmitglieder hier", betonte Caroline Kennedy. Politik sei eine Familienangelegenheit; sie sei jenen Verwandten dankbar, deren Unterstützung über die Jahre den Geist ihres Vaters lebendig gehalten habe.