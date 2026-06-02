Viel zu kurzes Leben: Caroline Kennedy würdigt verstorbene Tochter Tatiana Schlossberg

Bei der Verleihung des JFK Profile in Courage Award hat Caroline Kennedy in ihrer Rede an ihre verstorbene Tochter Tatiana Schlossberg erinnert. Deren Leben sei erstaunlich gewesen, aber auch viel zu kurz.
Es war ein öffentlicher Moment von großer Trauer: Bei der jährlichen Verleihung des John F. Kennedy Profile in Courage Award hat Caroline Kennedy (68) eine emotionale Rede gehalten, bei der sie auch ihre Tochter Tatiana Schlossberg (1990-2025) erwähnte - mit zitternder Stimme und sichtlich gegen die Tränen ankämpfend.