Spieglein, Spieglein, an der Wand - welche Filme haben 2025 inhaltlich und/oder kommerziell am meisten enttäuscht im ganzen Land? Wieder einmal lautet die Antwort "Schneewittchen".
Natürlich gab es sie auch im Jahr 2025 wieder: Kinofilme, die entweder von vornherein zum Scheitern verurteilt waren. Oder, noch schlimmer, die immenses Potenzial hatten, dieses aber fahrlässig verschenkten. Manchmal wurde Mut der Filmschaffenden vom Publikum rigoros bestraft, in anderen Fällen allzu bekannte Genre-Konventionen links liegen gelassen. Kurzum: Es gab auch im scheidenden Jahr wieder viele Möglichkeiten, im hart umkämpften Filmgeschäft zu scheitern.