Viel Prominenz bei VfB-Sieg gegen Leipzig: Kretschmann jubelt mit dem VfB – Auch Klopp und Löw im Stadion

Vor ausverkauftem Stadion hat der VfB Stuttgart erstmals seit zwölf Jahren den Einzug in das DFB-Pokalfinale geschafft. Unter den 60.000 Zuschauern in der MHP-Arena befand sich auch viel Prominenz.

Vergessen scheint eine durchwachsene Saison in der Fußball-Bundesliga: Mit einem leidenschaftlichen Auftritt hat der VfB Stuttgart am Mittwochabend RB Leipzig bezwungen. Nach dem verdienten 3:1-Sieg steht der VfB erstmals seit 2013 wieder im Finale des DFB-Pokals. Am 24. Mai wartet nun Drittligist Arminia Bielefeld als Gegner im Berliner Olympiastadion.

Über den Finaleinzug freute sich auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der sich den Pokalfight als bekennender VfB-Fan natürlich nicht entgehen ließ. Mit VfB-Schal bekleidet verfolgte er das Spiel zusammen mit Parteikollege Daniel Bayaz von der Haupttribüne der MHP-Arena.

Kein guter Abend für Klopp und Gomez

Auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw war am Mittwochabend zu Gast in Bad Cannstatt, wo er während des Halbfinals etwas überraschend ein mögliches Trainer-Comeback andeutete. „Grundsätzlich habe ich gesagt, dass ich mich jetzt nicht in die Rente verabschieden möchte. Gerade wenn es noch einmal ein interessantes Angebot und eine gute Perspektive gibt“, sagte er gegenüber Sky. Zuvor schaute sich der 65-Jährige im Übrigen auch das Halbfinale der Uefa Youth League zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Barcelona im Gazi-Stadion auf der Waldau an.

Joachim Löw im Gazi-Stadion auf der Waldau. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Markus Ulmer

Nicht so erfreulich verlief der Abend derweil aus Sicht von Ex-VfB-Stürmer Mario Gomez und Jürgen Klopp. Die beiden RB-Angestellten konnten nur einmal jubeln, als den Leipzigern in der 62. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Benjamin Sesko gelang. Später sah man den ehemaligen Coach des FC Liverpool auch im Gespräch mit Kretschmann und VfB-Legende Hansi Müller. Mehr Fotos gibt es in der Bildergalerie.