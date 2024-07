Viel los am 24. Juli: Seitenhieb? Ben Affleck kaufte neue Villa an J.Los 55. Geburtstag

1 Ben Affleck haust nun im Nobelviertel Pacific Palisades in Los Angeles. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Reiner Zufall oder Seitenhieb? Ben Affleck hat sich eine neue Villa in Los Angeles gekauft - ausgerechnet an jenem Datum, an dem seine Noch-Ehefrau Jennifer Lopez Geburtstag hatte.











Während seine Noch-Ehefrau Jennifer Lopez (55) in der vergangenen Woche ihren 55. Geburtstag am 24. Juli feierte, hatte Ben Affleck (51) offenbar besseres zu tun. Denn an ihrem Ehrentag soll der Schauspieler den Kaufvertrag für sein neues Haus in Los Angeles unterschrieben haben - ein beabsichtigter Seitenhieb oder reiner Zufall?