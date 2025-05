Viel junge Kunst in Stuttgart: Mit Jan De Vliegher mal eben nach Versailles

1 Versailles – gesehen von Jan De Vliegher, jetzt präsentiert durch die Galerie Thomas Fuchs in Stuttgart Foto: Jan De Vliegher/Galerie Fuchs

Mal eben nach Versailles reisen? Oder doch lieber der Ungeheuerlichkeit der Linie folgen? Die Kunst in Stuttgart macht beides möglich. Hier sind unsere Tipps.











Geht es um Zeichnung, kommt man an der Stuttgarterin Michelin Kober kaum vorbei. Den schönen Titel „Schubschmelze“ trägt Kobers aktuelle Ausstellung in der Galerie Imke Valentien in Stuttgart (Liststraße 28/1). An diesem Donnerstag, ist, Vatertag hin, Feiertag her, von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Weg zur Kunst? Eine echte Ausflugsalternative.