Am 4. Dezember 2010 verunglückte Samuel Koch vor einem Millionenpublikum in der Live-Sendung "Wetten, dass..?". Er ist seitdem querschnittsgelähmt, doch den Lebensmut konnte ihm der Unfall nicht nehmen.
Jeder, der am 4. Dezember 2010 die ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" aus der Düsseldorfer Messe sah, wird diese Bilder wohl nie vergessen: Der junge Schauspielstudent und Kunstturner Samuel Koch (38), damals 23 Jahre alt, stürzte beim Versuch, im Vorwärtssalto mit Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto zu springen.