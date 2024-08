Viel Hilfe für fahrbaren Untersatz in Leonberg: Leon hat sein Auto bekommen

Viel Hilfe für fahrbaren Untersatz in Leonberg

1 Freuen sich mit und für Leon (von links): Günther Wöhler, Dieter Burr vom Hospizverein, Rita Häcker von Creativ Floristik Rutesheim, Monika Friedrich vom Hospiz, Leon und Stefanie Tiegs sowie Philipp Block von der Schwabengarage und Andreas de Fries vom Verein „Helfen mit Herz“. Foto: /Hospizverein Leonberg

Das Hospiz in Leonberg ist nicht nur Anlaufstation für viele Menschen am Ende ihres Lebenswegs, es hilft auch immer wieder, das Leben erfüllt zu gestalten. Zum Beispiel mit großen Spendenaktionen, wie der für Leon und seine Mama Stefanie.











Sechs Monate nach dem Artikel in unserer Zeitung sitzt Leon im neuen Auto, ja, man kann schon sagen: in seinem neuen Auto. Der kleine Junge aus Ludwigsburg ist seit seiner Geburt schwerbehindert, er kann sich nicht selbstständig bewegen. Ihn in das alte Fahrzeug zu bekommen, war für seine Mama Stefanie ein echtes Unterfangen. Sie konnte ihren Jungen nicht mehr richtig ins Auto hineinheben, er ist mit seinen vier Jahren einfach zu groß und zu schwer. Wenigstens diese Sorgen ist Stefanie Tiegs los. Eine große Hilfsaktion, aufgelegt durch Monika Friedrich vom Leonberger Hospiz, hat mal wieder Großes zustande gebracht.