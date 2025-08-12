Viel Glück für die Zukunft: Nach Liebesnews: Instagram-Community gratuliert Julia Klöckner

Julia Klöckner soll mit Jörg Pilawa einen neuen Partner an ihrer Seite haben. Auf Social Media reagiert ihre Community bereits mit zahlreichen Glückwünschen auf die Liebesnews.
Julia Klöckner (52), CDU-Politikerin und Präsidentin des Deutschen Bundestages, soll mit TV-Moderator Jörg Pilawa (59) liiert sein. Das berichtete die dpa unter Berufung auf deren Freundeskreise. Beide hüllen sich bisher in Schweigen. Klöckners Instagram-Community hat einen neuesten Beitrag der Politikerin trotzdem zum Anlass genommen, die Liebesnews zu kommentieren und ihr zu gratulieren.