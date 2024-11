Viel geboten in Marbach: 125 Mini-Schiller und offene Läden zum Schillersonntag

Der Geburtstag des Dichters Friedrich Schiller wird in seiner Geburtsstadt Marbach am Neckar am 10. November mit einem Aktionstag zelebriert. Zu Gast ist ein Künstler, der einst mit Hitler-Zwergen einen Aufschrei verursacht hat.

Es ist zwar kein runder Geburtstag, dennoch wird das 265. Wiegenfest von Marbachs berühmtem Sohn Friedrich Schiller am Sonntag, 10. November, so groß gefeiert wie lange nicht. Zunächst verhinderten die bleiernen Corona-Jahre, dass im Herzen Marbachs ein solches Event mit geöffneten Geschäften und verschiedenen Attraktionen drumherum hätte veranstaltet werden können. Dann ließ die Sanierung der Fußgängerzone lediglich eine abgespeckte Variante zu. Doch nun soll es zwischen Markt- und Güntterstraße wieder richtig rundgehen.

Ottmar Hörl präsentiert Installation

Dazu passt, dass die Veranstalter von der Interessengemeinschaft der Selbstständigen (IGS) Marbach zur neuesten Auflage ein echtes Zugpferd in der Stadt begrüßen können. Der bundesweit bekannte Künstler Ottmar Hörl drapiert vor dem Rathaus eine Armada von 125 Schiller-Skulpturen, welche etwa 50 Zentimeter hoch sind. Wer will, könne später einen der Mini-Friedrichs für 109 Euro kaufen, sagt Melanie Salzer vom städtischen Kulturamt. Erhältlich seien die Figuren in der Buchhandlung Taube, beim Deutschen Literaturarchiv und im Antiquariat Friedrich.

Die meisten der Skulpturen werden golden schimmern, ein Teil in Rot gehalten sein. „Das haben wir uns schon lange für Marbach gewünscht“, sagt Melanie Salzer.

Hörl erlangte in der Kunstszene vor allem dank seiner provokanten Nazi-Zwerge Berühmtheit, die die Hand zum Hitler-Gruß heben. Er wird zur Vernissage der Ausstellung in Marbach, die ausschließlich am Schillersonntag zu sehen sein wird, gegen 13 Uhr ein Grußwort sprechen.

Der Tobias-Mayer-Verein veranstaltet wie stets einen Bücherflohmarkt. Foto: Archiv (Avanti/Ralf Poller)

Der Startschuss für das gesamte Event fällt bereits um 12.30 Uhr. Dann öffnen mehr als 15 Geschäfte ihre Pforten, einige Gaststätten warten ebenfalls auf Besucher, erklärt Monika Schreiber von der IGS. Zudem sind die Weingärtner Marbach mit einem Stand in der Fußgängerzone vertreten. Das Eiscafé Silvana hat Schillerlocken im Portfolio, welche die lokale Bäckerei Keim zubereitet. Die Leckerei wird mit Vanilleeis und Sahne garniert.

Keine Kalorienbombe ist der große Apfel, den der Backnanger Künstler Michael Weick mit seiner Kettensäge vor der Kreissparkasse in der Güntterstraße aus einem Holzblock schälen wird. Von 12.30 Uhr an wird man ihm dabei über die Schulter schauen können, kündigt Monika Schreiber an. Man werde versuchen, die Apfelskulptur im Anschluss dauerhaft in Marbach zu präsentieren.

Riesenseifenblasen und Luftballon-Tiere für Kinder

Zudem werden bei dem verkaufsoffenen Sonntag essbare Äpfel mit aufgeklebtem Schillerporträt verteilt. Die Akademie für gesprochenes Wort liest in fünf Geschäften aus Literaturklassikern. In Schillers Geburtshaus führen Kinder andere Kinder um 14 Uhr durch die Dauerausstellung. Der Nachwuchs dürfte zudem an den Luftballon-Tieren seine helle Freude haben, die Ekatarina Kraft in Windeseile knetet. Oder die Mädchen und Jungs bestaunen die Riesen-Seifenblasen, die Kraft in die Luft pustet.

Ein Hingucker dürften ferner die Auftritte der Tanzpaare der Tanzschule Jaag an verschiedenen Punkten sein. Sie werden sich passend zur Zeit von Schiller in historischen Kostümen im Takt bewegen. Bemerkenswert sind auch die Grußkarten, die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums zu diesem besonderen Ereignis künstlerisch gestaltet und auf denen sie Gedanken zu den Menschenrechten niedergeschrieben haben.

Der verkaufsoffene Sonntag, zu dem noch eine Reihe anderer Akteure beitragen, endet um 17.30 Uhr. Eine halbe Stunde später huldigen die Marbacher Vereine um 18 Uhr in musikalischer Manier dem Dichterfürsten vor seinem Geburtshaus.