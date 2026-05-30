Ein Look, der an reife Himbeeren erinnert: Das Berry-Make-up ist nicht so düster, wie es der Name vermuten lässt. Stattdessen stehen pink gefärbte Wangen im Fokus, die mit den Lippen harmonieren. So geht es.

Was vor zehn Jahren Contouring war, ist heute Blush. Er gehört zu jedem Make-up dazu und wird derzeit deutlich großzügiger aufgetragen. 2026 zeigt er sich von seiner besonders intensiven, beerigen Seite. In Kombination mit Glow-Produkten und dem passenden Lippenstift entsteht so ein frischer Look, der an süße Himbeeren erinnert.

In wenigen Schritten zum süßen Beeren-Look Auf Social Media finden sich zahlreiche Videos zu dem Berry-Make-up. Was sie alle gemeinsam haben: Schon die Foundation darf leuchten, matte Finishes sind 2026 out. Etwas Concealer überdeckt Unreinheiten und Rötungen, Bronzer verleiht der Wangenpartie eine warme, sonnengeküsste Note.

Dann kommt der Blush ins Spiel. Für den Look braucht es einen knalligen Pinkton. Dieser wird auf der gesamten Wange bis an die Schläfen aufgetragen. Entscheidend ist, die Farbe nach und nach aufzubauen, damit sie nicht gleich zu stark wirkt und sich nicht mehr verblenden lässt. Der Blush wird auch über die Nasenspitze gezogen und auf der anderen Wange ebenfalls großzügig verteilt. So entsteht ein frischer Look, der zwar intensiv ist, aber das Gefühl des Sommers einfängt.

Anschließend sind die Augen an der Reihe. Sie werden mit einem hellbraunen oder goldenen Glitzer-Lidschatten betont, die Wimpern getuscht. Das Wichtige beim Berry-Look: Auch die Lippen sollen beerig strahlen. Dafür eignet sich entweder ein Lippenstift oder ein getönter Pflegebalsam, der der Farbe des Blushes stark ähneln sollte. Vollendet wird der Look mit etwas Highlighter auf der Nase, den Wangenknochen und im Augeninnenwinkel. Ein paar aufgetupfte Sommersprossen lassen den Look noch süßer wirken. Diese lassen sich mit einem flüssigen braunen Eyeliner aufmalen und mit dem Finger etwas verwischen, sodass sie nicht zu hart aussehen.