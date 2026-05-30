Ein Look, der an reife Himbeeren erinnert: Das Berry-Make-up ist nicht so düster, wie es der Name vermuten lässt. Stattdessen stehen pink gefärbte Wangen im Fokus, die mit den Lippen harmonieren. So geht es.
Was vor zehn Jahren Contouring war, ist heute Blush. Er gehört zu jedem Make-up dazu und wird derzeit deutlich großzügiger aufgetragen. 2026 zeigt er sich von seiner besonders intensiven, beerigen Seite. In Kombination mit Glow-Produkten und dem passenden Lippenstift entsteht so ein frischer Look, der an süße Himbeeren erinnert.