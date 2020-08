1 Neuzugang für den VfB Stuttgart II von der TSG 1899 Hoffenheim: Der italienische U-20-Nationalspieler Domenico Alberico Foto: VfB Stuttgart

Viel Bewegung beim VfB II: Nach Holger Badstuber gehört nun auch ein Neuzugang von der TSG 1899 Hoffenheim zum Kader. Zudem liegt für Stürmer Eric Hottmann die Anfrage eines Drittligisten vor.

Stuttgart - An diesem Samstag (12 Uhr) testet der Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II auf dem VfB-Gelände gegen den Bayern-Regionalligisten FV Illertissen. Würde das Spiel nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen, hätte es bestimmt den einen oder anderen interessierten VfB-Fan an die Mercedesstraße gelockt.

Lesen Sie hier: Ex-Nationalspieler aus Profiteam verbannt

Kommt etwa der bei den Profis aussortierte Holger Badstuber im Team von Trainer Frank Fahrenhorst zum Einsatz? Wahrscheinlicher ist da schon eher, dass ein Neuzugang von der TSG 1899 Hoffenheim am Ball sein wird. Domenico Alberico verstärkt ab sofort die U21 der Weiß-Roten. Der italienische U-20-Nationalspieler spielt im offensiven Mittelfeld und war nach seinem Wechsel vom Karlsruher SC seit 2014 im Kraichgau aktiv. „Mit Domenico haben wir einen technisch versierten, spielintelligenten offensiven Mittelfeldspieler verpflichtet, der bereits über Erfahrung im Herrenbereich verfügt. Wir sind froh, dass er sich entschlossen hat, unseren Weg mitzugehen“, teilte Thomas Krücken, der VfB-Direktor Sport des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) mit.

Lesen Sie hier: Noch viel Arbeit für Frank Fahrenhorst

Unterdessen wird Stürmer Eric Hottmann von Türkgücü München umworben. Der Drittliga-Aufsteiger will den 20-Jährigen für ein Jahr ausleihen. Bei einer ersten Kontaktaufnahme hat der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat die Anfrage abgelehnt, das letzte Wort scheint aber noch nicht gesprochen. Hottmann war vergangene Saison an Drittligist SG Sonnenhof Großaspach ausgeliehen und hatte im Juli seinen Vertrag beim VfB bis 2022 verlängert. Der neue Türkgücü-Trainer Alexander Schmidt (51) kennt Hottmann aus gemeinsamen Zeiten in der Nachwuchsabteilung des VfB.

Lesen Sie auch: Interview mit Eric Hottmann: „Unter Tedesco habe ich sehr viel gelernt“

Die Regionalligasaison startet für die U21 des VfB am 5. September (12.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Mit-Aufsteiger KSV Hessen Kassel.