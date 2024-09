Viel Beifall bei Filmfestival: Daniel Craig: Sein Auftritt verzaubert Venedig und seine Ehefrau

Er hat nicht nur die Lizenz zum Töten: Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig (56) hat bei den Filmfestspielen von Venedig mit seiner Coolness alle Blicke auf sich gezogen. Mit seiner Ehefrau Rachel Weisz (54) erschien er zur Premiere seines neuen Films "Queer". Nicht nur ihr Auftritt hatte eine umwerfende Wirkung.

In einem cremefarbenen Anzug, weißem aufgeknöpften Hemd, Sonnenbrille und blonden Zottelhaaren verblüffte er die Anwesenden mit seiner Lässigkeit. Während er mit Details wie dem halboffenen Hemd und der lockeren Frisur einen eher legeren Look gewählt hatte, legte seine Frau einen glamourösen Auftritt hin. In einem bodenlangen, königsblau-glitzernden und trägerlosen Kleid schritt sie mit schillernder Diamantkette und leichter Wasserwelle über den roten Teppich zur Filmvorführung.

In "Queer" liefert Craig laut des Branchenmagazins "Variety" die beste Leistung seiner Schauspielkarriere ab. In dem romantischen Drama des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino (53) spielt der ehemalige Leinwandagent den amerikanischen Auswanderer William Lee in den 1950er-Jahren in Mexiko-Stadt, der eine Romanze mit einem jüngeren Mann eingeht.

Standing Ovations für Daniel Craig

Das Drama mit seinen demnach expliziten Liebesszenen begeisterte bei der Weltpremiere während des Filmfestivals am Lido am Dienstagabend, 3. September, ein volles Kino. Der Film, der auf der gleichnamigen Novelle von William S. Burroughs (1914-1997) basiert, erntete demnach rund neunminütige Standing Ovations und Jubelrufe.

Der Brite wirkte dem Bericht zufolge gerührt, verbeugte sich, verteilte Luftküsse und umarmte den Regisseur sowie Co-Star Drew Starkey (30). Craigs Ehefrau Rachel Weisz lächelte stolz im Publikum und war ebenfalls sichtlich bewegt. Seit 2011 sind die beiden britischen Schauspieler verheiratet und seit 2018 Eltern einer gemeinsamen Tochter.