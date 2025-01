Viel Ärger über neue Bescheide in Stuttgart: Fragen zur neuen Grundsteuer? Hier gibt es Hilfe

1 Wohnen wird in manchen Fällen in Stuttgart, hier das Olga-Areal, auch wegen der neuen Grundsteuer teurer. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die neue Grundsteuer erreicht die Haushalte in der Landeshauptstadt, und dort wächst in Teilen der Ärger: Denn es gibt neben Entlastung teils Aufschläge im vierstelligen Prozentbereich. Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein e.V. mit seinen rund 24 000 Mitgliedern sieht daher dringenden Beratungsbedarf. Befriedigt werden soll dieser mit einer Online-Veranstaltung des Geschäftsführers Ulrich Wecker, der am Mittwoch, 29. Januar, von 17.30 Uhr referieren wird. Die Teilnahme an den Seminar ist nicht nur den Mitgliedern vorbehalten, sondern offen, dabei wird allerdings ein Obolus von 30 Euro fällig. Die Anmeldung erfolgt über www.hausbesitzerverlag.de/seminare.