Viel Ärger im DFB-Pokal: Ohne VAR ist auch nicht gut

1 Der 1. FC Heidenheim schied dramatisch aus. Foto: dpa/Soeren Stache

Kaum kommt der Video-Assistent mal nicht zum Einsatz, ist die Unzufriedenheit groß. In den Pokalspielen kommt es zu einigen Fehlentscheidungen, die der VAR wohl korrigiert hätte.











Besser hätte die Werbung für den Video-Assistenten nicht ausfallen können. Kaum ist der „Kölner Keller“ mal nicht im Einsatz, sorgt eine Reihe an Fehlentscheidungen in der zweiten Runde des DFB-Pokals für mächtig Ärger bei Spielern und Trainern. All die hitzigen Debatten über eine Abschaffung des VAR in den letzten Wochen wurden an zwei Pokal-Abenden quasi ad absurdum geführt.