Die Temperaturen steigen auf Rekordniveau, doch die Kleidung bleibt trotzdem an. Sollten wir bei dieser Hitze mehr nackte Haut zeigen? Wir haben die Stuttgarter nach ihrer Meinung gefragt.

Stuttgart - In Lingen in Niedersachsen wurden 42,6 Grad gemessen – so heiß war es in Deutschland bisher noch nie. Die Hitzewellen 2019 brechen alle Rekorde und trotzdem bleibt der Dresscode der gleiche. Wir tragen weite Kleidung, kurze Hosen, T-Shirts und maximal Hotpants, um in der Sonne nicht zu zerfließen. Erfordern diese hohen Temperaturen jetzt andere Maßnahmen? Sollten Frauen den BH zuhause lassen oder die Geschlechter einfach komplett oben ohne der Hitze den Kampf ansagen?

Wir waren mit der Kamera in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs und haben die Menschen gefragt, wie sie zu nackter Haut, FKK in der Stadt und zum Blankziehen von Mann und Frau stehen.