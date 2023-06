1 Auf den Bildschirmen im Polizeipräsidium ist eine Schlägerei zu sehen gewesen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Durch die neue Videoüberwachung kann die Polizei bei einer Auseinandersetzung am Schlossplatz eingreifen. Der Start der Kameras verlief mit kleinen Einschränkungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gleich am ersten Wochenende des Betriebs der neuen Videoüberwachung ist die Polizei aufgrund der beobachtenden Ereignisse am Schlossplatz bei einer Schlägerei eingeschritten. Die Kameras waren am Freitagabend in Betrieb gegangen.