Videospiele als Luxus: Gaming ist für viele zu kostspielig geworden

Gaming wird immer kostspieliger: Sogar die Xbox-Chefin räumte ein, dass der Game Pass zu teuer geworden sei. Ein Branchenanalyst warnt zudem, Videospiele würden zunehmend zum Hobby von Wohlhabenden. Der Markt könnte sich in eine Art Zweiklassengesellschaft aufteilen.
Gaming wird als Hobby immer teurer. Das ist nicht nur ein Gefühl, das wohl viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben. Ein Branchenanalyst warnt sogar vor einer möglichen Zweiklassengesellschaft bei Videospielen. Selbst die neue Xbox-Chefin sprach intern bereits davon, dass das hauseigene Angebot Game Pass zu teuer geworden sei. Es war ein ungewöhnliches Eingeständnis.