Videospiel-Verfilmung soll 2027 starten: Jason Momoa steigt bei Helldivers aus

"Helldivers" muss sich nach einem neuen Hauptdarsteller umsehen. Jason Momoa soll die Produktion verlassen haben. Am geplanten Kinostart soll das aber nichts ändern.

Die Videospiel-Verfilmung "Helldivers" verliert ihren Hauptdarsteller: Jason Momoa (46) ist nicht länger Teil der Produktion. Das berichtet das Branchenblatt "The Hollywood Reporter". Trotz des angeblichen prominenten Abgangs halte Sony Pictures weiter an den Plänen fest. Der Film von "Fast & Furious"-Regisseur Justin Lin (54) soll weiterhin am 10. November 2027 in die Kinos kommen.

Besetzung und Handlung noch offen Erst im Februar war durch Berichte bekannt geworden, dass Momoa in "Helldivers" mitspielen soll. Weitere Cast-Mitglieder wurden bislang nicht vorgestellt. Auch zur Handlung hält sich das Studio noch bedeckt. Der Film basiert auf der erfolgreichen Koop-Shooter-Reihe "Helldivers", in der Elite-Soldaten der Menschheit in einer futuristischen Welt gegen Aliens und Roboterarmeen kämpfen, um den Planeten Super Earth zu verteidigen.

Die Verfilmung ist das nächste Projekt von Sony Pictures und PlayStation Productions. Die Sony-Tochter ist für die Adaption hauseigener Marken zuständig und arbeitete unter anderem bereits an Produktionen wie "Uncharted" oder der Serie "The Last of Us".

Jason Momoa blickt auf vollen Kalender

Für Jason Momoa bleiben 2026 und 2027 dennoch gut gefüllt. Der Schauspieler wird in diesem Jahr in dem SciFi-Actionfilm "Supergirl" sowie in "Street Fighter" zu sehen sein, einer Verfilmung der gleichnamigen Videospielreihe. Zuvor spielte er bereits eine Hauptrolle in "Ein Minecraft Film". Diese übernimmt er 2027 wieder in einem Sequel. Noch 2026 verkörpert er zudem den Schwertmeister Duncan Idaho in "Dune: Part Three". Außerdem leiht er mit Ryan Reynolds (49) den Hauptfiguren von "Animal Friends" seine Stimme. Die Abenteuerkomödie, die Realfilm- und Animationselemente miteinander verbindet, soll 2027 in den Kinos anlaufen.