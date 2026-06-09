Videospiel-Verfilmung soll 2027 starten: Jason Momoa steigt bei Helldivers aus

"Helldivers" muss sich nach einem neuen Hauptdarsteller umsehen. Jason Momoa soll die Produktion verlassen haben. Am geplanten Kinostart soll das aber nichts ändern.
Die Videospiel-Verfilmung "Helldivers" verliert ihren Hauptdarsteller: Jason Momoa (46) ist nicht länger Teil der Produktion. Das berichtet das Branchenblatt "The Hollywood Reporter". Trotz des angeblichen prominenten Abgangs halte Sony Pictures weiter an den Plänen fest. Der Film von "Fast & Furious"-Regisseur Justin Lin (54) soll weiterhin am 10. November 2027 in die Kinos kommen.