Videos und Bilder im Netz: Rapper Haftbefehl offenbar in Stuttgart unterwegs

Am Mittwochabend kursieren im Netz mehrere Bilder und Videos, die Aykut Anhan aka Haftbefehl in Stuttgart zeigen sollen.

In einem blau-schwarz gemusterten Jogginganzug und mit einer Corona-Maske im Gesicht: So ist Aykut Anhan, besser bekannt als Haftbefehl, auf Aufnahmen im Internet zu sehen, die offenbar am Mittwochnachmittag in Stuttgart entstanden sind. Unter anderem über den Instagram-Account des Foodtrucks Delikat Stuttgart wurde ein Foto des Rappers und der Imbiss-Chefin Rabia Yildirim geteilt. Die Begeisterung in den Kommentaren darunter ist groß. „Der alte Schmackofatz“, schreibt ein User.

Nur wenige Schritte weiter, im uigurischen Restaurant Yipek Yoli, hat man den Prominenten offenbar ebenfalls schnell entdeckt. „Aykut Abi war heute vor unserem Restaurant“, heißt es dort auf dem Account.

Und auch andere Aufnahmen sollen ihn zeigen: Mersedeh Ghazaei, die Spitzenkandidatin der Linken für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, teilte am Nachmittag ein kurzes Video, das Haftbefehl und sie zeigen soll. „Ich bin’s, Onkel Hafti“, sagt er. Ghazaei kreischt und meint: „Eigentlich habe ich jetzt alles gesehen – ab jetzt geht’s nur noch bergab, oder?“

Auffällig: Wie schon bei der Premiere der Dokumentation „Babo“, die in den vergangenen Wochen vor allem wegen des gesundheitlichen Zustands des Rappers und seines massiven Drogenproblems für Aufsehen sorgte, trug er offenbar auch in Stuttgart einen Schutz vor dem Gesicht.

Dass Anhan nun in Stuttgart gesehen wurde, dürfte kein Zufall sein: Seine Familie – Ehefrau Nina Anhan und die gemeinsamen Kinder – lebt bereits seit einigen Jahren in der Nähe der Stadt. „Babo“-Regisseur Sinan Sevinç bezeichnete Stuttgart in einem Interview mit unserer Zeitung vor wenigen Tagen dabei sogar als „so etwas wie eine zweite Heimat“ des Rappers.