Videos und Bilder im Netz: Rapper Haftbefehl offenbar in Stuttgart unterwegs

Am Mittwochabend kursieren im Netz mehrere Bilder und Videos, die Aykut Anhan aka Haftbefehl in Stuttgart zeigen sollen.
In einem blau-schwarz gemusterten Jogginganzug und mit einer Corona-Maske im Gesicht: So ist Aykut Anhan, besser bekannt als Haftbefehl, auf Aufnahmen im Internet zu sehen, die offenbar am Mittwochnachmittag in Stuttgart entstanden sind. Unter anderem über den Instagram-Account des Foodtrucks Delikat Stuttgart wurde ein Foto des Rappers und der Imbiss-Chefin Rabia Yildirim geteilt. Die Begeisterung in den Kommentaren darunter ist groß. „Der alte Schmackofatz“, schreibt ein User.