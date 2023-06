1 Fast wie am Bankschalter: SISy-Beraterin Elisabeth Harder freut sich auf Kundschaft. Foto: Avanti

Wie kann man trotz Personalmangels und Kostendrucks Bankservice in der Fläche anbieten? Die VR-Bank Ludwigsburg geht einen besonderen Weg und setzt auf persönliche Beratung per Video.









Ein wenig Überwindung dürfte es beim ersten Mal schon kosten. Denn der grauschwarze, übermannshohe Kasten, der seit Mai im Vorraum der VR-Bank in Neckarweihingen aufgestellt ist, wirkt nicht sehr einladend. Dafür soll er unbeobachtet und ungestört Bankgeschäfte ermöglichen. Nicht die großen Anlage- oder Kreditberatungen, aber das, was täglich an unzähligen Bankschaltern so abläuft – Daueraufträgen ändern beispielsweise, aber auch Karten sperren lassen, Adressänderungen vornehmen oder Beratungstermine vereinbaren. Das Ganze funktioniert fast so wie an einem normalen Bankschalter – mit dem Unterschied, dass der Bankberater oder die -beraterin live und in Lebensgröße per Video zugeschaltet ist.