Zwei Tage vor der Neuwahl eines Stuttgarter Oberbürgermeisters haben sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten beim Stuttgarter Onlinesender Stuggi.tv zu einer letzten Diskussionsrunde getroffen.

Stuttgart - Wer wird in die kommenden acht Jahren der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart sein? Nachdem es im ersten Wahlgang am 8. November keinen Sieger mit absoluter Mehrheit gegeben hat, steht am Sonntag (29. November) die Neuwahl an. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten zählen der Backnanger Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), der Tengener Bürgermeister Marian Schreier (SPD, mit ruhender Mitgliedschaft) sowie der Architekt und Kommunalpolitiker Hannes Rockenbach (SÖS/Linke).

Aktuelle Nachrichten zur OB-Wahl in unserem Newsblog.

Welche Positionen vertritt jeder Kandidat zu den wichtigsten kommunalpolitischen Fragen und wohin soll die Reise für Stuttgart in den kommenden acht Jahren gehen. Dies sind unter anderem Fragen, die bei der Aufzeichnung einer Diskussionsrunde mit den drei Kandidaten des Stuttgarter Onlinesenders Stuggi.tv eine Rolle gespielt haben. Moderiert hat die Diskussion der Stuggi.tv-Chefredakteur David Rau.

Bereits Mitte November hatten sich die drei Kandidaten auf Einladung von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten zu einer Podiumsdiskussion getroffen. Hier können Sie die Aufzeichnung der Diskussion sehen.

Das Wichtigste zur Stuttgarter OB-Wahl Die Kandidaten, die Themen, der Wahlkampf: Hier geht es zu unserem Themendossier » Aktuelle Meldungen, interessante Hintergründe zu den Kandidaten und ihren Konzepten für Stuttgart - kompakt gebündelt in unserem Dossier.