In weniger als zwei Wochen ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg. In unserer Video-Reihe beschäftigen wir uns mit Fragen rund um die Wahl. In diesem Video beantworten wir die Frage: Wie viel verdienen eigentlich Landespolitiker? Und wie hoch ist das Gehalt eines Ministerpräsidenten?

Esslingen - Den Begriff „Diäten“ würden viele vermutlich nicht mit Politik in Verbindung bringen. Dabei sind sie vor allem für Landespolitiker wichtig, denn sie sind Teil ihrer Vergütung. Doch was genau sind Diäten und wie viel verdienen eigentlich die Landespolitiker? Und wie hoch ist das Gehalt eines Ministerpräsidenten. Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns im Video.

Gehalt in jedem Bundesland anders

Das Gehalt eines Landespolitikers und eines Ministerpräsidenten ist vor allem davon abhängig in welchen Bundesland er oder sie beschäftige ist. Unser Video beschränkt sich daher auf das Gehalt der Politiker aus Baden-Württemberg.

Dieses Video „Wie viel verdienen Landespolitiker?“ ist das dritte in einer Videoserie, in der die EZ wichtige Fragen rund um die Wahl beantwortet.

