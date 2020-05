1 Die Drohne gelangt an Orte, an die Besucher sonst nicht kommen. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine Drohne zeigt die Baustelle des Stuttgarter Hauptbahnhofs aus neuen Perspektiven. Die Aufnahmen stammen vom Vize-Weltmeister im Renndrohnenflug. Der wiederum kommt aus Böblingen.

Stuttgart - Hohe Stahlgerüste, glatte Tunnel und runde Formen: In einem neuen Video hat das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm der Deutschen Bahn Drohnenaufnahmen des Stuttgarter Hauptbahnhofs präsentiert. Die Kamera rast dabei durch Baustellenabschnitte, taucht in den Untergrund ab und bietet somit Einblicke in das Baugeschehen. Bei den Kommentatoren im Netz kommt das Video sehr gut an: „Schöne Drohnenflüge! Langsam nimmt der Bahnhof doch schon ein bisschen Gestalt an“, schreibt etwa ein User.

Lesen Sie hier: Bahn vergibt Großauftrag in Stuttgart – S 21: Jetzt kommen die ersten Schienen

Andere Nutzer loben die teils filigrane Architektur, „wenn man bedenkt, wie viel Stahl da drin steckt.“ Die Aufnahmen sehen Sie in diesem Video:

Produziert wurde der Kurzfilm von Angelo Felchle aus Böblingen. Er ist Vize-Weltmeister im Renndrohnenflug und war an Karfreitag auf der Baustelle unterwegs. Stuttgart 21 gilt mit einer Länge von gut 900 Metern als eine der größten Baustellen Europas. Immer wieder teilt die Deutsche Bahn auf dem Youtube-Kanal „Bahnprojekt Stuttgart–Ulm“ Videos über das Baugeschehen.