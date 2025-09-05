Video zeigt Wunde am Kopf: Joe Biden: Hautkrebs-OP an der Stirn

Joe Biden ist mit einer Wunde an der Stirn gefilmt worden. Nun hat ein Sprecher mitgeteilt, dass der ehemalige US-Präsident sich einer Hautkrebs-OP unterziehen musste.
Joe Biden (82) hat sich einer Hautkrebs-Operation unterzogen. Das bestätigte ein Sprecher des ehemaligen US-Präsidenten dem "People"-Magazin. Dem Bericht zufolge handelte es sich bei dem Eingriff um eine Mohs-Operation. Bei diesem chirurgischen Verfahren wird Haut schichtweise entfernt, bis kein Krebsgewebe mehr nachweisbar ist. Das Ziel des Verfahrens ist es laut dem Bericht, den gesamten Hautkrebs zu entfernen, ohne die gesunde Haut um ihn herum zu schädigen.