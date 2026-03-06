US-Skistar Lindsey Vonn hat ein Video geteilt, das sie beim Reha-Training zeigt - wenige Wochen, nachdem sie bei den Olympischen Spielen schwer gestürzt war.
Lindsey Vonn (41) ist nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo zurück im Fitnessstudio. In einem Instagram-Post teilte die 41-Jährige Aufnahmen von sich selbst, wie sie vorsichtig Reha-Übungen und Oberkörper-Workouts absolviert. Der US-Skistar war am 8. Februar bei der olympischen Abfahrt der Frauen schwer gestürzt und hatte sich dabei einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen.