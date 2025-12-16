Frauen verdienen in Bayern auch im Jahr 2025 weniger Geld als Männer. Das geht aus der aktuellen Auswertung des Bayerischen Landesamts für Statistik hervor. Im Durchschnitt erhalten Frauen 23,22 Euro brutto pro Stunde, Männer 28,50 Euro. Das sind rund 19 Prozent Unterschied. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Abstand etwas größer geworden, weil die Einkommen der Männer stärker gestiegen sind als die der Frauen. Besonders groß ist der Lohnunterschied in der Privatwirtschaft. Dort verdienen Frauen etwa 20 Prozent weniger als Männer. Im öffentlichen Dienst, zum Beispiel in der Verwaltung oder im Bildungsbereich, ist die Lohnlücke mit vier Prozent deutlich kleiner. Damit ist der Abstand in der Privatwirtschaft etwa fünfmal so hoch. Ein Teil des Lohnunterschieds lässt sich dadurch erklären, dass Frauen häufiger in schlechter bezahlten Berufen arbeiten, öfter Teilzeit beschäftigt sind oder Tätigkeiten mit geringeren Anforderungen ausüben.