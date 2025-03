An Bayerns Kliniken arbeiten mehr Ärztinnen als Ärzte. Doch die Luft für Frauen in leitenden Positionen ist immer noch dünn. Sie möchten am Klinikum Nürnberg Vorbilder sein und traditionelle Strukturen aufbrechen: Oberärztin Annette Wagner aus der Urologie und Professorin Christiane Waller, Chefärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.