Der Arbeitsmarkt im Norden hat die Sommerflaute überwunden, in Hamburg und Schleswig-Holstein ist die Arbeitslosenquote im September gegenüber August gesunken. So sind in Hamburg derzeit gut 90.000 Menschen ohne Arbeit, in Schleswig-Holstein knapp 92.000. Die Präsentation der aktuellen Arbeitsmarktzahlen fand am Freitag im Albertinen Krankenhaus in Hamburg statt. Aus gutem Grund: In den nächsten Jahren werden hier 10 bis 15 Prozent der Mitarbeitenden aus Altersgründen ausscheiden, es werden händeringend Leute gesucht. Seit zehn Jahren rekrutiert das Albertinen Krankenhaus gezielt Pflegekräfte aus dem Ausland.