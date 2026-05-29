Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg hat den Arbeitsmarktbericht für Mai 2026 veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat im Mai saisonal üblich zurückgegangen, und das sogar deutlicher als in den Vorjahren. Allerdings ist sie mit 4,0 Prozent um 0,1 Prozentpunkte höher als im Mai 2025. Von einer Erholung am Arbeitsmarkt könne man jedoch nicht sprechen. Arbeitslose hätten es durch die momentane wirtschaftliche Lage besonders schwer einen Job zu finden. Dazu komme der niedrigste Bestand an Arbeitsstellen im Mai seit über zehn Jahren, mit Ausnahme des Pandemiejahres 2020.