Die Hopfenernte fiel 2025 geringer aus als noch im Vorjahr. Bundesweit wurden rund 43.000 Tonnen Rohhopfen geerntet, dass entspricht 7 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die Anbaufläche selbst hat einen Rückgang von 6,5 Prozent verzeichnet. 44 Hopfenbaubetriebe haben ihre Produktion eingestellt. Gründe für die niedrigere Ernte sind der zu warme und zu trockene Sommer, aber auch Krankheiten und Schädlinge ließen die Ernte schrumpfen. Für die kommende Jahre ist mit einer Überversorgung des Marktes mit sinkenden Preisen zu rechnen sowie einem weiteren Rückgang der Anbauflächen. Der weltweit rückläufige Alkoholkonsum verschärft die Situation zusätzlich.