Der weltgrößte Zulieferer befindet sich massiv im Wandel. Er kämpft mit der schwachen Nachfrage im Automarkt, wachsendem Preisdruck und einer verschärften Konkurrenz, primär aus Asien. Bei der Diskussion „StZ im Gespräch“ der Stuttgarter Zeitung und „Treffpunkt Foyer“ der Stuttgarter Nachrichten stellte sich Bosch-Chef Stefan Hartung den Fragen der Redaktion und der Zuschauer und Zuschauerinnen.