Die Folgen des Irankriegs sind weiterhin spürbar. Zwar haben sich die Preise an den Zapfsäulen auch durch den Tankrabatt momentan wieder etwas entspannt. Neue Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik zeigen aber, dass der nominale Umsatz von Tankstellen im Freistaat um rund 12 Prozent gestiegen ist. Der reale Umsatz dagegen sinkt um sieben Prozent. Ende Juni läuft der Tankrabatt dann aus. Neue Zahlen gibt es auch für den bayerischen Einzelhandel. In den ersten vier Monaten 2026 wächst der Umsatz nominal um 2,2 Prozent und real um 1,0 Prozent, die Zahl der Beschäftigten verringert sich um 1,4 Prozent.