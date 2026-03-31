Durch den Krieg im Nahen Osten steigen weltweit die Energiepreise - Die Stadtwerke Ansbach senken aber ab morgen deutlich ihre Preise für Strom und Gas. Beim Strom sind Einsparungen von rund 7,6 Prozent möglich, beim Gas sogar bis zu 20 Prozent – je nach Tarif. Möglich sei das durch langfristige Einkaufsstrategien der Stadtwerke. Dadurch konnten günstigere Preise frühzeitig gesichert werden. Die niedrigeren Tarife sollen nach aktuellem Stand mindestens bis zum Jahresende stabil bleiben. Einschränkungen gibt es allerdings für Neukunden: Die günstigen Konditionen gelten vor allem für bestehende Verträge.