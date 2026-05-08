Die METPACK 2026 in Essen zeigt, wohin sich Metallverpackungen künftig entwickeln. Unter dem Motto „Canned Future“ präsentieren rund 350 Aussteller Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von neuen Materialien über effiziente Maschinen bis zu nachhaltigen Drucktechnologien. Ein Schwerpunkt ist das Comeback der Getränkedose: Weltweit werden jährlich rund 420 Milliarden Dosen abgefüllt. Urbanisierung, verändertes Konsumverhalten und hohe Recyclingquoten treiben die Nachfrage. Der Beitrag ordnet die wichtigsten Trends ein, blickt auf regulatorische Anforderungen und zeigt, warum die Branche trotz globaler Unsicherheiten stabil bleibt.