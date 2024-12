Der Strompreis an der Börse kletterte am Donnerstag auf eine Rekordhoch für Deutschland — erste Industrieunternehmen stoppten bereits ihre Produktion. Am Donnerstagabend kostete eine Megawattstunde an der Börse 936 Euro. Sogar auf dem Höhepunkt der Energiekrise infolge von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hatten die Preise nicht höher als 900 Euro gelegen. Grund dafür ist die sogenannte Dunkelflaute. Dicke Wolken und Nebel sowie kaum Wind führen dazu, dass der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zuletzt auf Minimalwerte gesunken ist, wie Daten der Bundesnetzagentur belegen.