Stadt und Träger in Gesprächen: Was wird aus dem Klinikum Schwabach

Vom Klinikbetreiber Diakoneo heißt es: Die Verhandlungen mit potentiellen Partnern über die Zusammenarbeit in den Diakoneo Krankenhäusern in Schwäbisch Hall und Nürnberg würden in die nächste Stufe gehen. Nicht ausgeschlossen sei, dass Häuser teilweise oder vollständig aus der Hand gegeben werden. Auch die Stadt Schwabach bestätigt Gespräche.