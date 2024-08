PV-Anlagen auf Haselnuss-Anbauflächen: Cem Özdemir in Cadolzburg

Cem Özdemir besucht heute den Landwirt des Jahres 2023 in Cadolzburg. Martin Stiegler baut seit über 10 Jahren erfolgreich Haselnüsse an – eine Besonderheit, denn normalerweise gilt der Anbau in Deutschland als unwirtschaftlich. Jetzt plant der innovative Landwirt den nächsten Schritt: Über seinen Haselnuss-Anbauflächen im Landkreis Fürth möchte er Photovoltaik-Anlagen bauen.