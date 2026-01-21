Die NürnbergMesse hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 350 Millionen Euro erwirtschaftet. Knapp 17 Millionen weniger als noch im Vorjahr. Grund dafür seien geopolitischer Spannungen, aber auch die schwächelnde deutschen Wirtschaft. Trotzdem blickt das Unternehmen positiv auf 2026 und rechnet mit einem Rekordumsatz. 390 Millionen werden erwartet. Für 2026 sind bereits 150 Veranstaltungen geplant zum Beispiel die 75. Spielwarenmesse.