Eine aktuelle Studie hat die wirtschaftliche Bedeutung der VAG Nürnberg untersucht. Im Bereich Beschäftigung zeigt sich: In Nürnberg sichert jeder Arbeitsplatz bei der VAG nahezu einen weiteren, so die Studie. Zudem komme ein Großteil der Ausgaben direkt bei Unternehmen aus der Region an. Und auch durch Steuern und Abgaben profitieren demnach die öffentlichen Haushalte. So erhalte der Freistaat und die Kommunen knapp 30 Millionen Euro durch die Geschäftstätigkeit der VAG. In den ÖPNV zu investieren, zahle sich also aus – so die Botschaft der Studie.