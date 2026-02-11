Am 12. Februar streikt die Lufthansa. Der Mutterkonzern möchte Geld sparen, indem Personal zu den beiden billigeren Flugbetrieben Lufthansa City Airlines und Discover ausgelagert wird. Dort wird den Angestellten deutlich weniger Geld gezahlt. Deshalb fallen am Nürnberger Flughafen 5 Flüge nach und 5 Flüge von Frankfurt aus. Am 13.02. Ist der Flugverkehr wieder freigegeben. Betroffene werden von dem Konzern per Mail direkt kontaktiert. Ihren Flugstatus können Sie auch auf der Website des Airport Nürnberg überprüfen.