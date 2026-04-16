In Deutschland gibt es immer weniger Mühlen. Seit Jahren geht die Zahl der Betriebe zurück – vor allem kleinere, familiengeführte Mühlen müssen aufgeben. Gründe sind steigende Kosten, wachsender Konkurrenzdruck und ein harter Markt. Eine junge Frau aus Mittelfranken hat sich dennoch bewusst für das Handwerk entschieden – und das mit Erfolg. Wir waren damals bei ihr und haben sie an einem Tag begleitet. Damals war ihr Ziel Müllermeisterin zu werden.