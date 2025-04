Meta-CEO Mark Zuckerberg hat für 23 Millionen Dollar eine 15.000 Quadratmeter große Villa in der Nähe des Weißen Hauses gekauft, angeblich um näher bei Präsident Donald Trump zu sein. Berichten zufolge ließ Zuckerberg die Makler und die am Verkauf beteiligten Personen Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen, um anonym zu bleiben. Ein Sprecher bestätigte, dass sowohl Zuckerberg als auch seine Frau Priscilla die Käufer des Anwesens in Washington D.C. waren, das etwa 3 Kilometer vom Weißen Haus entfernt liegt. „Mark und Priscilla haben ein Haus in D.C. gekauft, das es Mark ermöglicht, mehr Zeit dort zu verbringen, während Meta die Arbeit an politischen Themen im Zusammenhang mit der amerikanischen Technologieführerschaft fortsetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass Herr Zuckerberg häufiger in Washington, DC, sein wird, ist ein privates Haus sicherer und bequemer“, erklärte ein Meta-Sprecher in einer Erklärung. Es wird vermutet, dass der Kauf des 40-Jährigen Teil seiner Bemühungen ist, seine Beziehung zu Präsident Trump zu stärken, dem er 1 Million Dollar für seinen Amtseinführungsfonds gespendet hat. Zuckerberg schließt sich damit den anderen Tech-CEOs Jeff Bezos, Peter Thiel und Eric Schmidt an, die alle Immobilien in der Region besitzen. Die Immobilie, die drittteuerste, die in der Region verkauft wurde, wurde Berichten zufolge Anfang März erworben. Die Beziehung zwischen Trump und Zuckerberg war nicht immer reibungslos. So drohte Trump damit, den Meta-CEO 2021 ins Gefängnis zu stecken, weil er befürchtete, sein Social-Media-Imperium könnte die Wahl beeinflussen. Kürzlich beschloss Zuckerberg, Faktenprüfer sowohl von Facebook als auch von Instagram zu entfernen - ein Schritt, der Trump und seine Anhänger beeindruckt haben soll. Kürzlich trafen sich die beiden, um ein für April angesetztes Verfahren der Federal Trade Commission im Rahmen eines großen Kartellverfahrens gegen Meta zu besprechen, ein Verfahren, von dem Zuckerberg hofft, dass Trump es verhindern kann.