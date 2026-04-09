Der Iran-Krieg beeinflusst einer Analyse zufolge zunehmend spürbar das Konsumverhalten in Europa. Das geht aus einer Auswertung des Marktforschungsinstituts YouGov hervor. Verbraucherinnen und Verbraucher sind dazu gezwungen strategisch einzukaufen und rechnen laut der Analyse auch künftig mit weiteren Einschnitten. Das wirkt als zusätzlicher Treiber für Preisbewusstsein und Zurückhaltung beim Konsum. Für die Auswertung wurden zwischen dem 11. und dem 25. März mehr als 8.000 Erwachsene in sechs europäischen Ländern befragt.