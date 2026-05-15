Ikea wird in Nürnberg kein Einrichtungshaus bauen. Nach umfassender Prüfung könne das Vorhaben nicht sinnvoll umgesetzt werden, teilt das Unternehmen mit. Der Konzern hatte bereits 2017 ein Grundstück an der Regensburger Straße erworben und gemeinsam mit der Stadt Nürnberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Wie das Grundstück künftig genutzt wird, bleibt noch offen. Dennoch wolle Ikea langfristig seine Präsenz in Nürnberg ausbauen – der zeitlich begrenzten Pop-up-Store im Kaufhof-Areal sei sehr gut gelaufen.