Der ehemalige Daimler-Chef Edzard Reuter ist tot — er starb am 27. Oktober im Alter von 96 Jahren in Stuttgart. Das teilte der Pressesprecher der Helga und Edzard Reuter-Stiftung mit, die sich für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher ethnischer, religiöser oder kultureller Herkunft einsetzt. Reuter kam 1964 ins Unternehmen und war von 1987 bis 1995 Vorsitzender des Vorstands der Daimler-Benz AG. Unter ihm wurde unteranderem die neue Zentrale in Stuttgart Möhringen gebaut.