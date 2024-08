Auf der Suche nach günstigen Schnäppchen und schnieken Second-Hand-Klamotten? Dann wird man auf diesen Trödelmärkten in Neuss ganz sicher fündig. Eines der ältesten Flohmarkt-Highlights in Neuss befindet sich auf dem Gelände der Rennbahn: Seit Ende der 80er Jahre wird dort bereits getrödelt und gefeilscht. Auch das Globe Theater am Rennbahnpark wird gerne für Trödelmärkte genutzt. Andere Flohmärkte: Fischmarkt in Neuss, City-Trödelmarkt, Weiberkram, Trödelmarkt auf dem Kaufland-Parkplatz und Trödelmarkt Neuss Metro. Alle Termine für Flohmärkte im Überblick: August 2024: • 18. August: Trödelmarkt bei Möbel Höffner, 11 bis 18 Uhr • 18. August: Kinderflohmarkt Neuss in der Wetthalle, 10 bis 15 Uhr • 25. August: Trödelmarkt Neuss Metro, 11 bis 18 Uhr September 2024: • 1. September: Kinderflohmarkt Neuss in der Wetthalle, 10 bis 15 Uhr • 8. September: City Trödelmarkt in der Innenstadt, 11 bis 18 Uhr • 8. September: Filmbörse Neuss in der Wetthalle, 10 bis 15 Uhr • 15. September: Trödelmarkt bei Möbel Höffner, 11 bis 18 Uhr • 15. September: Mädchen Klamotte - Der Mädelsflohmarkt in der Stadthalle Neuss, 11 bis 16 Uhr • 22. September: Kinderflohmarkt in der Stadthalle Neuss, 11 bis 16 Uhr • 29. September: Trödelmarkt Neuss Metro, 11 bis 18 Uhr Oktober 2024: • 3. Oktober: Neuss Kaufland, 11 bis 18 Uhr • 6. Oktober: Weiberkram in Neuss, 11 bis 16 Uhr • 6. Oktober: Adler Modellspielzeugmarkt in der Stadthalle Neuss, 11 bis 15 Uhr • 6. Oktober: Kinderflohmarkt in der Wetthalle, 10 bis 15 Uhr • 8. Oktober: Krammarkt in der Neusser Innenstadt, 8 bis 17 Uhr • 13. Oktober: Filmbörse Neuss in der Wetthalle, 10 bis 15 Uhr • 20. Oktober: Trödelmarkt bei Möbel Höffner, 11 bis 18 Uhr • 27. Oktober: Trödelmarkt Neuss Metro, 11 bis 18 Uhr November 2024: • 10. November: Kinderflohmarkt in der Stadthalle Neuss, 11 bis 16 Uhr • 10. November: Filmbörse Neuss in der Wetthalle, 10 bis 15 Uhr • 11. November: Martinimarkt in der Neusser Innenstadt, 8 bis 17 Uhr Dezember 2024: • 1. Dezember: Trödelmarkt Neuss Metro, 11 bis 18 Uhr • 8. Dezember: Adler Modellspielzeugmarkt in der Stadthalle Neuss, 11 bis 15 Uhr • 22. Dezember: Trödelmarkt Neuss Metro, 11 bis 18 Uhr