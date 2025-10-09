Deutschland hinkt seinen Zielen in der Energiewende deutlich hinterher. Das erklärte der Bundesrechnungshof im vergangenen Jahr. Bis 2030 will die Bundesregierung auf 80 Prozent erneuerbare Energien setzen. In diesem Jahr liegt der Anteil bislang bei rund 58 Prozent. Zwischen Raitersaich im Landkreis Fürth und Altheim im Landkreis Landshut soll nun der Ersatzneubau der sogenannten Juraleitung entstehen, eine 170 Kilometer lange Hochspannungsleitung, die nach den Maßgaben eines zentralen Systems geplant wurde. Mit Auswirkungen für die Ortsansässigen.